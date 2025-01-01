Поднялся в воздух третий полностью отечественный «Суперджет» К разработке его двигателей были причастны и пермские предприятия Поделиться Твитнуть

фото: Ростех

К программе испытаний в воздухе подключился третий полностью отечественный «Суперджет», созданный в рамках стратегии импортозамещения. Воздушное судно, разработанное компанией «Яковлев» (входящей в структуру «Ростеха»), успешно совершило свой первый полёт в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

В процессе испытаний была подтверждена надёжность и стабильность функционирования всех систем, произведённых в России. Самолёт совершил полёт с использованием российских двигателей ПД-8, разработанных Объединённой двигателестроительной корпорацией. В ходе испытаний были отмечены отличные показатели управляемости и устойчивости.

Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора «Ростеха», отметил, что программа импортозамещения «Суперджета» находится на завершающей стадии. Он подчеркнул, что предприятия «Ростеха» провели масштабную работу, заменив около 40 импортных компонентов, включая двигатели. Подключение третьего опытного образца к лётным испытаниям позволит ускорить процесс сертификации.

В честь предстоящего юбилея Победы на «Суперджет» был нанесён памятный логотип. Полёт длился около 40 минут, проходил на высотах до 3 тыс. м при скорости до 500 км/ч.

фото: Ростех

После посадки командир экипажа Сергей Завалкин доложил об успешном завершении полётного задания. В ходе первого полёта была выполнена проверка различных систем, включая системы управления, гидравлики, кондиционирования, а также пилотажно-навигационное оборудование.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что планируется завершить сертификационные испытания до конца года и начать поставки самолётов авиакомпаниям с 2026 года.

Напомним, в состав Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) входят и предприятия из Перми. К примеру, компания «ОДК-СТАР» создала для ПД-8 систему автоматического управления двигателем, а «ОДК-Пермские моторы» разработали газогенератор. Важно отметить, что в основу двигателя ПД-8 легли технические решения, использованные при создании ПД-14 пермским «Авиадвигателем».

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