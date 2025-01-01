Владельцы пунктов выдачи заказов OZON в Прикамье нарушали трудовые права Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате проверок, осуществлённых прокуратурой совместно с представителями Инспекции труда в Пермском крае, зафиксированы случаи несоблюдения трудовых прав в работе пунктов выдачи заказов OZON.

Наиболее распространенными нарушениями стали отсутствие официального оформления трудовых отношений с сотрудниками или подмена трудового договора договором гражданско-правового характера, что приводило к выплате заработной платы ниже установленного минимума. В сфере охраны труда часто выявлялось отсутствие специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Предприниматели, являющиеся владельцами пунктов выдачи заказов OZON в Ординском, Верещагинском и Частинском районах, были привлечены к административной ответственности сотрудниками Инспекции.

В настоящее время рассматривается вопрос о применении административных мер в отношении владельцев пунктов выдачи заказов OZON, расположенных в селе Ключи Суксунского муниципального округа и в Добрянке, добавила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова.

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