В Перми за I квартал 2025 года приватизировано 158 жилых помещений Собственником стал 241 житель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за I квартал 2025 года приватизировано 158 жилых помещений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

В ведомстве пояснили, что приватизировать муниципальное жильё могут граждане России старше 14 лет при согласии всех имеющих право на приватизацию лиц. Помещение может перейти в собственность, а также по наследству.

«Каждый гражданин единожды имеет право на получение в собственность жилого помещения бесплатно, в порядке приватизации в муниципальном жилищном фонде. Несовершеннолетние, которые стали собственниками приватизированного помещения, сохраняют право на последующую однократную бесплатную приватизацию жилого помещения из государственного или муниципального жилищного фонда после достижения 18-летнего возраста», — прокомментировали в администрации.

В этом году таким правом воспользовались уже в отношении 158 помещений. Собственником стал 241 житель. За прошлый год в краевой столице было приватизировано 134 помещения, собственниками стали 196 человек.





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