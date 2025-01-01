Пермская «Парма» уступила «Зениту» в Петербурге 24 апреля пермская команда сыграет ещё один матч в гостях Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермская «Парма» уступила «Зениту» в Петербурге в первом матче четвертьфинальной серии со счётом 68:102. Об этом сообщается в социальных сетях баскетбольного клуба.

Лидерами в этой игре из нашей команды стали Ройс Хэмм (21 очко + 8 подборов) и Стэнли Уиттакер (10 очков + 6 передач). В четверг, 24 апреля, пермская команда сыграет второй матч в гостях.

«Это плей-офф. Готовились играть в контролируемый баскетбол, потому что «Зенит» хорошо бежит, использует всю ротацию. Это очень быстрая команда, где много снайперов. Где-то 20 минут у нас это получалось, — прокомментировал главный тренер команды Евгений Пашутин, — Но, думаю, нам немного не удалась ротация со скамейки. Как только началась ротация — сразу пошёл глубокий провал. У нас много молодых ребят. После игры я им сказал: вы должны выходить от защиты и максимально стараться помочь со скамейки. Не уходить в «-20», а помогать».

Он также отметил, что сейчас команда сделает выводы. Тренер подчеркнул, что «Зенит» является серьёзной командой, с которой не получится играть в открытый баскетбол.

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