В Пермском крае зарегистрированы негативные проявления половодья Ситуация находится под контролем, отмечают в МЧС Поделиться Твитнуть

фото поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

В Пермском крае зарегистрированы негативные проявления половодья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в своих социальных сетях.

Так, сейчас на контроле сотрудников ведомства находится затопление 26 приусадебных участков в п. Кукуштан (Пермский муниципальный округ) и одного низководного моста в с. Моховое (Кунгурский муниципальный округ).

Как сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Шарапов, пострадавших в результате паводков нет. Продолжается круглосуточный мониторинг обстановки. Сейчас паводок развивается согласно прогнозу, ситуация на контроле.





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