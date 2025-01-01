В Пермском крае зарегистрированы негативные проявления половодья
Ситуация находится под контролем, отмечают в МЧС
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В Пермском крае зарегистрированы негативные проявления половодья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в своих социальных сетях.
Так, сейчас на контроле сотрудников ведомства находится затопление 26 приусадебных участков в п. Кукуштан (Пермский муниципальный округ) и одного низководного моста в с. Моховое (Кунгурский муниципальный округ).
Как сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Шарапов, пострадавших в результате паводков нет. Продолжается круглосуточный мониторинг обстановки. Сейчас паводок развивается согласно прогнозу, ситуация на контроле.
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