Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна программа пермского концерта Московского Пасхального фестиваля Концерт начнётся через час Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская краевая филармония

В программе пермского концерта (6+) Валерия Гергиева и объединённого оркестра Большого и Мариинского театров два произведения — Симфония № 15 Дмитрия Шостаковича и «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза.

Концерт состоится сегодня в 19:00 в Большом зале Пермской филармонии, в рамках XXIV Московского Пасхального фестиваля. Маршрут фестиваля традиционно очень насыщенный: за 24 дня музыканты преодолеют более 20 тыс. км пути и посетят 25 городов России.

Московский Пасхальный фестиваль проводится под руководством Валерия Гергиева с 2002 года; Пермь находится на фестивальном маршруте с 2009 года.

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