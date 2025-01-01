Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Стала известна программа пермского концерта Московского Пасхального фестиваля
Концерт начнётся через час
В программе пермского концерта (6+) Валерия Гергиева и объединённого оркестра Большого и Мариинского театров два произведения — Симфония № 15 Дмитрия Шостаковича и «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза.
Концерт состоится сегодня в 19:00 в Большом зале Пермской филармонии, в рамках XXIV Московского Пасхального фестиваля. Маршрут фестиваля традиционно очень насыщенный: за 24 дня музыканты преодолеют более 20 тыс. км пути и посетят 25 городов России.
Московский Пасхальный фестиваль проводится под руководством Валерия Гергиева с 2002 года; Пермь находится на фестивальном маршруте с 2009 года.
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