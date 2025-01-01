Алина Наумова Пермь вошла в число лидеров по объёму продаж серебряных украшений Их продажи составили 73% Поделиться Твитнуть

По данным аналитиков SOKOLOV, в I квартале 2025 года Пермь вошла в число городов-лидеров по доле купленных серебряных украшений в розничных магазинах бренда.

В Перми показатель покупки серебра составляет 73%. Чаще всего пермяки выбирали шармы — 100% от общего значения в категории, броши — 98%, цепи — 96% и колье — 93%. Среди вставок в серебряных изделиях лидируют фианиты, которые составляют 39% от общего количества, кроме того высоким спросом пользуются украшения без вставок — их доля составляет 36% от общего числа.





В число городов-лидеров по доле купленных серебряных украшений также вошли Самара с показателем 76%, Тюмень, Уфа и Воронеж, где значение находится на уровне 75%.

Аналитики отметили, что в I квартале 2025 года значительно выросли продажи серебряных украшений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, в Калининграде увеличение на 39%, Волгоград — 32%, Уфа — 30%, Саратов — 27%, Воронеж — 27% и др.





«Серебряные украшения — это «ювелирная база», они уместны практически в любой ситуации», — отметила Елена Ракутина, директор по продукту SOKOLOV.

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