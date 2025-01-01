Пермский край занимает второе место в ПФО по объёму экспорта Доля товарооборота Прикамья во внешней торговле округа составила 13,5% Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

По данным минэкономразвития Пермского края, по итогам внешнеэкономической деятельности в 2024 году регион занял второе место в Приволжском федеральном округе по объёму экспорта, уступив Республике Татарстан.

По объёму товарооборота Прикамье стабильно занимает третью позицию, на первом и втором местах — Татарстан и Нижегородская область соответственно. При этом доля товарооборота Пермского края во внешней торговле ПФО составила 13,5%.

Как отмечал ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, лидирующие позиции регион занимает благодаря системной федеральной и региональной поддержке.

«Это, в свою очередь, способствует развитию бизнеса, росту доходов и занятости населения, положительно сказывается на бюджете региона и повышает устойчивость роста экономики Прикамья», — подчёркивал глава региона.

Напомним, всестороннюю поддержку предприятиям-экспортёрам Пермского края оказывает региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). С 2020 по 2024 год услугами центра воспользовались свыше 2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Более четверти из них (562) — только за 2024 год. Экспортные контракты при содействии ЦПЭ за пять лет заключили 300 субъектов МСП, из них 53 — в прошлом году. За этот же период объём внешнеторговых контрактов составил свыше 100 млн долларов, 24 млн долларов из них — в 2024 году.

Наиболее популярным экспортным товаром в прошлом году стала группа «Продукция химической промышленности». Компании и предприятия Пермского края ведут работу с торговыми партнёрами более чем в 120 странах. Самые крупные из них — Китай, Индия, Турция, Бразилия, Тунис, Алжир и ряд других.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.