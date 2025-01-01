С 30 апреля в Пермском крае вводятся дополнительные пригородные электропоезда Будут действовать дополнительные летние остановки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на летний период вводятся дополнительные пригородные электропоезда, об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Так, в период с 30 апреля по 28 сентября будут курсировать следующие составы:

№6163/6164 по маршруту Чусовская — Баская — Чусовская (каждый день);

№6278/6279, соединяющий Пермь II и Дивью (ежедневно);

№6015/6016, курсирующий между Пермью II и Менделеево (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№7168, следующий из Перми II в Кишерть (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№6007 от Кишерти до Верещагино (по пятницам, субботам и воскресеньям).

С 5 мая по 25 сентября будет запущен дополнительный пригородный поезд №6017/6018, следующий по маршруту Пермь II — Григорьевская — Пермь-2 (с понедельника по четверг).

С 17 мая по 4 октября по субботам, а также 1 и 8 мая будет доступен электропоезд №6013 по направлению Пермь II — Григорьевская.

Следует отметить, что с 1 апреля по 26 октября некоторые пригородные поезда в Пермском крае будут делать дополнительные остановки вблизи дачных участков и садовых товариществ.

Актуальную информацию о расписании можно получить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», терминалы самообслуживания, принадлежащие ППК, а также в кассах пригородного сообщения.

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