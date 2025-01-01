В Пермском крае началось резкое похолодание За несколько часов температура упадёт на 17 градусов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

К вечеру вторника, 22 апреля, в Пермском крае прогнозируется резкое понижение температуры. После дневной жары (в районе Большого Савино воздух сегодня днём прогрелся до +25 градусов, а в Перми — до +23 градусов) к 19:00 столбик термометра опуститься на 15-17 градусов. В Кудымкаре сейчас уже +8˚, а в в Гайнах и Чердыни идёт сильный снег при температуре воздуха чуть выше 0˚.

В ночь на среду ожидается похолодание до -3…-5 градусов, в Перми температура составит около нуля градусов.

По информации ГИС-центра ПГНИУ, днём в среду погоду обусловит антициклон, сформировавшийся в арктических воздушных массах. На севере региона будет прохладно (+5…+8˚), на юге потеплеет до +13…+15˚, в Перми до +10˚, при этом сохранится малооблачная погода без дождей.

Как сообщает ВЕТТА, МЧС предупреждает о внезапном похолодании и сильном ветре. По данным ведомства, 23 апреля в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Населению рекомендуется избегать нахождения вблизи деревьев, ЛЭП и непрочных конструкций, а также не парковать автомобили рядом с ними.

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