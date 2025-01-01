Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» возглавила Мария Козлова Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

С 22 апреля 2025 года к исполнению обязанностей директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» приступает Мария Козлова. Усиление управленческой команды филиала положительно скажется на выполнении обязательств по обслуживанию клиентов.

Мария Козлова получила два высших образования по специальностям «менеджмент организации» и «математические методы в экономике». Имеет богатый управленческий и отраслевой опыт. С 2022 по 2025 год в должности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края отвечала за развитие энергетической отрасли региона: совершенствование нормативно-правового регулирования, утверждение инвестиционных программ участников рынка и другие задачи. Ранее в качестве заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края курировала вопросы теплоэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В предыдущие периоды трудилась на руководящих должностях предприятий энергетики и промышленности Урала и Западной Сибири.

Евсей Петров, который возглавлял Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» с июня 2020 года, продолжит работу в контуре компании.





Реклама. ПАО «Т Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8gFGMpigjuKGuEeSvhWsL6YRjVoVLv5A7qerXACxJETfPRrTwR

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.