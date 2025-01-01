Подростки в Прикамье заблудились в лесу, пытаясь скрыться от ДПС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мать одного из подростков, которые потерялись в Очёрском округе Пермского края, поделилась с порталом perm.aif.ru историей выживания ребят в ночном лесу.

Днем 20 апреля школьники отправились кататься на питбайке. Во время поездки они заметили ехавший за ними автомобиль дорожно-патрульной службы. Опасаясь остановки, подростки свернули в густой лес. Вскоре питбайк сломался. Пытаясь вернуться домой пешком, они окончательно заблудились.

«Мальчики поняли, что совсем потерялись. Конечно, были напуганы. Но сказали друг другу: "Всё, давай соберёмся! Надо что-то делать, надо как-то выживать!". Они наломали еловых веток, постелили их на землю, смогли немного поспать», — рассказала мать мальчика.

Спустя сутки ребята вышли к газопроводу, где их обнаружили работники на спецтехнике. Обоих школьников доставили в ближайшую больницу для обследования. Медики признали их состояние удовлетворительным и отправили домой на амбулаторное лечение.

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