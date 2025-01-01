Алёна Бронникова В Кировском районе Перми на сутки ограничат движение для проведения эстафеты Ограничение вводится с 22 по 23 апреля Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Кировском районе Перми 22 апреля больше чем на сутки ограничат движение транспорта для проведения эстафеты. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края, движение закроют с 15 часов 22 апреля до 19 часов 23 апреля.

Ограничения коснутся участков улиц: Александра Невского — от дома № 4 до дома № 20, Закамской — от дома № 8 до дома № 16, Кировоградской — от дома № 21 до дома № 33, Федосеева — от Федосеева, 16 до Кировоградской, 16, а также Ласьвинской — от Ласьвинской, 15 до Кировоградской, 26.

«Как сообщили в ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края", ограничение движения вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 48-ой легкоатлетической эстафеты, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобилистов просят отнестись к ограничениям движения с пониманием и заранее продумывать маршруты поездок, чтобы избежать неудобств.

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