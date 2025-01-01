В Прикамье супружеская пара ограбила приёмную дочь Поделиться Твитнуть

В Кунгуре семейная пара будет привлечена к ответственности за преступление в отношении приёмной дочери, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Межмуниципальным отделом МВД России «Кунгурский» завершено следствие по уголовному делу, фигурантами которого являются муж и жена. Им инкриминируется совершение преступления, квалифицируемого как грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (пункты «а» и «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Согласно материалам дела, потерпевшая, достигшая 18-летнего возраста, ранее воспитывалась в семье обвиняемых. В день своего совершеннолетия она сняла со счёта 169 тыс. руб., эти деньги начислялись ей в качестве алиментных выплат.

Зная о наличии у девушки крупной суммы, приёмные родители под ложным предлогом организовали встречу с ней. После визита к ним девушка решила вернуться в общежитие. Обвиняемая предложила мужу похитить деньги, представив это как ограбление. Женщина вызвалась проводить девушку, а мужчина ожидал их в условленном месте. Встретив их, он оттолкнул жену и приёмную дочь, выхватил деньги из кармана девушки и скрылся. Впоследствии похищенные средства он отдал супруге, которая их потратила.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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