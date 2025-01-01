Аэропорт Перми перешёл на летнее расписание Жителям Прикамья доступны 23 прямых маршрута Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Аэропорт Большое Савино перешёл на летнее расписание. В текущем сезоне пассажирам предложат 23 прямых маршрута из аэропорта: 16 по России, пять в страны СНГ и два в дальнее зарубежье.

В Москву планируется от 8 до 9 вылетов ежедневно. Обслуживают направление авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот».

В Санкт-Петербург выполняется от двух до трёх рейсов в день. На линии работают три компании: «Победа», «Россия» и Smartavia.

Рейсы в Сочи осуществляют шесть авиакомпаний: «ИКАР», Ural Airlines, Smartavia, «Россия», Nordwind Airlines и «Победа».

Регулярные перелёты в Минеральные Воды осуществляет авиакомпания «Азимут».

Частота полётов в столицу Дагестана Махачкалу увеличится — авиакомпания Nordwind Airlines добавила два рейса в неделю на период с мая по октябрь. Кроме того, «Азимут» выполняет полёты по вторникам и пятницам.

Рейсы в Анталью организуют три авиакомпании: Azur Air, Pegasus Airlines и Ural Airlines. А чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх — две: Ural Airlines и Al Masria Universal Airlines.

Жителям региона по-прежнему доступны прямые рейсы в Казань, Калининград, Когалым, Новосибирск, Норильск, Самару, Сургут, Тюмень и Усинск. С апреля авиакомпания «ЮВТ АЭРО» начала полёты в Нижневартовск и Новый Уренгой.

Среди международных направлений, выполняемых на регулярной основе, — Азербайджан, Армения, Узбекистан. С апреля авиакомпания «Икар» возобновила рейсы в Беларусь.

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