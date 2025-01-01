Уровень воды в Сылве в районе Кунгура за сутки поднялся на метр Опасно разлилась река Бабка Поделиться Твитнуть

фото поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

В поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа Прикамья сообщили данные о подъёме воды в реках КМО на 8 часов утра 22 апреля.

По информации с водомерных постов уровень воды в Сылве в районе Кунгура за сутки повысился на 100 см (общий подъём достиг 170 см); в Ирени у д. Шубино уровень повысился на 95 см (общий подъём — 175 см); в Бабке у с. Моховое — на 90 см (общий подъём составляет уже 3,5 м); в Шакве у с. Плеханово вода за сутки поднялась на 40 см (общий подъём составил 75 см).

На 5 см вырос уровень воды в реке Бым (в районе Ленска), а в районе с. Бым уровень одноимённой реки не изменился. В реке Большой Юг вода начала постепенно убывать.

Спасатели говорят, что уровень воды на данный момент приблизился к опасной отметке только в Бабке. При этом отмечается, что угрозы подтопления населённых пунктов Кунгурского муниципального округа Пермского края нет.

Мониторинг паводковой обстановки продолжается.

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