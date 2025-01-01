В центре Перми ко Дню Победы приводят в порядок улицы Дорожники ремонтируют ограждения, моют дороги и убирают мусор Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали в пресс-службе краевого минтранса, в преддверии 80-летия Победы активизировалась Дорожно-эксплуатационная служба (ДЭС), и теперь дорожники занялись центральными улицами краевой столицы. Работники ремонтируют ограждения, моют дороги и убирают мусор.

Главное внимание ДЭС уделяет центру города, где запланированы торжественные мероприятия на 9 Мая.

В местах массового скопления людей работники проверяют и устраняют дефекты дорожного покрытия.

«Мы хотим, чтобы Пермь встретила День Победы чистой и ухоженной. Это дань уважения ветеранам и наша общая забота о городе», — рассказали в ДЭС.

Отметим, 9 мая, в честь 80-летия Победы, в Перми состоятся массовые мероприятия. Программу событий власти представят на этой неделе.

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