Взыскан штраф за хищение бюджетных денег на строительстве дороги в Прикамье Руководитель коммерческой фирмы также приговорён к трём годам тюрьмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С осуждённого за крупное мошенничество пермяка судебные приставы взыскали 900 тыс. руб. в качестве уголовного штрафа, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

В ведомстве рассказали, что ранее руководитель коммерческой фирмы был признан виновным в хищении 3,8 млн руб. из бюджета, предназначенных для строительства дороги в Гремячинском округе. Следствие установило, что по его распоряжению при строительстве использовались дешёвые материалы. Вместо щебня, указанного в техзадании, применялась неизвестная горная порода из близлежащего карьера.

Суд приговорил виновного к 3 годам тюремного заключения и дополнительно назначил штраф 900 тыс. руб. Апелляционная жалоба осуждённого была отклонена Пермским краевым судом, приговор остался в силе.

Исполнительное производство по взысканию штрафа было открыто в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми. Должник был уведомлен о возможных мерах принудительного взыскания в случае несвоевременной уплаты штрафа. Игнорируя предупреждение, он был оштрафован исполнительским сбором в размере 60 тыс. руб. Кроме того, судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия с его квартирой, арестовал банковские счета и обратил взыскание на его заработную плату. В результате предпринятых мер штраф был взыскан полностью, и исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

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