В Перми мать двух малолетних детей осуждена на 10 лет за закладки наркотиков Приговор вступит в силу, когда её старшему сыну исполнится 14 лет Поделиться Твитнуть

Кировский районный суд Перми вынес приговор закладчице наркотиков, которая с марта по июль 2024 года работала наркокурьером. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как установил суд, женщина получала оптовую партию наркотиков, а дома расфасовывала её на мелкие свёртки, после чего раскладывала по Закамску.

Оперативники задержали её на месте с поличным. Всего было изъято 90 свёртков, которые она планировала разложить в тайники.

Во время суда девушка раскаялась в преступлениях и сказала, что занялась незаконным сбытом наркотиков, чтобы прокормить двух малолетних детей, отец которых не помогает семье.

Гособвинитель просил назначить ей 11 лет лишения свободы. Суд исследовал все доказательства по делу и пришёл к выводу о виновности девушки в четырёх преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в значительном и крупном размерах группой лиц по предварительному сговору.

В то же время суд учёл смягчающие обстоятельства — способствование раскрытию и расследованию преступлений, поэтому назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор отсрочили до достижения одним из детей 14-ти лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.