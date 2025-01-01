В Прикамье началась реализация проекта «Березники — город Авангард» На Советском проспекте будут созданы зоны для занятий спортом и отдыха Поделиться Твитнуть

В городе Березники, расположенном в Пермском крае, дан старт проекту «Березники — город Авангард», ставшему в 2024 году триумфатором всероссийского смотра-конкурса Минстроя РФ «Малые города и исторические поселения» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Согласно замыслу проектировщиков, на Советском проспекте, вблизи Ледового дворца в Березниках, будут созданы зоны для занятий спортом и отдыха, включающие тематические скамейки, стилизованные под спортивный инвентарь, а также детские игровые площадки и сценическое пространство.

По данным Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, в настоящее время подрядная организация приступила к работе на объекте. Территория огорожена. Глава Березниковского округа Алексей Казаченко сообщил, что к оформлению привлечены профессиональные художники.

Напомним, что в прошлом году финансовую поддержку из федерального бюджета получили проекты по преобразованию общественных зон в нескольких городах: Осе («Три сюжета»), Соликамске («Слобода солеваров»), Березниках («Березники — город Авангард»), Усолье («Усолье Строгановское. Между двух стихий») и Кудымкаре («Изъюр. От мифа к реальности»).

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