В Пермском крае прокуратура защитила трудовые права жителей Кунгура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После получения жалоб от населения, прокуратура Кунгура (Пермский край) инициировала проверку одной коммерческой структуры на предмет соблюдения норм трудового законодательства.

Выяснилось, что сотрудники данного предприятия работали без надлежащего оформления документов. Кроме того, зафиксированы случаи несвоевременной выплаты заработной платы со стороны руководства компании.

Прокурор направил в судебные органы исковые заявления с целью официального признания факта трудовых отношений и взыскания с работодателя 185 тыс. руб., включающих невыплаченную заработную плату и положенные компенсации.

Кунгурский городской суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил заявленные требования, сообщает официальный портал прокуратуры Российской Федерации.

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