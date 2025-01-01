Пермские коммунисты 22 апреля отметят день рождения Ленина Акция состоится в сквере у оперного театра Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В соответствии с установившейся традицией, пермские коммунисты и комсомольцы 22 апреля почтят память Владимира Ленина, проведя торжественный митинг с последующим возложением цветов. Об этом сообщили в местном отделении КПРФ, напомнив, что в 2025 году в этот день отмечается 155-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата.

«Имя Владимира Ленина сохранится в веках. Он создал великое государство, возродил армию, создал мощную систему национальной безопасности. Все это позволило одержать победу в Великой Отечественной войне над фашистами и водрузить красное знамя Победы», — говорится в пресс-релизе партийцев.

Торжественное мероприятие состоится в сквере возле академического театра оперы и балета имени Чайковского, у памятника Владимиру Ильичу Ленину в 18:30.

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