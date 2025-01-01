Президент России вручил благодарность главе прикамского города Андрей Родыгин удостоен награды за активное участие в спасении людей Поделиться Твитнуть

Андрей Родыгин / фото: администрация Кизела

В Москве, в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», состоялось вручение премии «Служение». В номинации «За мужество и героизм» Пермский край представил кандидатуру Андрея Родыгина, руководителя Кизеловского округа.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул в своем Telegram-канале, что Андрей Родыгин абсолютно заслуженно удостоен награды за его активное участие в спасении людей во время чрезвычайного происшествия в Кизеле и поздравил руководителя.

Напомним, что событие, за которое Андрею Родыгину была вручена награда, произошло 22 августа прошлого года. Речь о взрыве газа в четырёхэтажном жилом доме на ул. Ленина в Кизеле. В результате детонации газовоздушной смеси пострадали 26 человек, в том числе трое детей. Один из жильцов, 61-летний мужчина, был экстренно доставлен в больницу в Перми, сейчас его жизни ничто не угрожает. Восстановительные работы здания уже начаты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.