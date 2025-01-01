Пермская молодёжная баскетбольная команда завершает чемпионат на пятом месте «Парма-М» проиграла питерскому «Зениту-М» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Молодёжная баскетбольная команда «Парма-М» 21 апреля сразилась в третьем матче серии плей-офф с «Зенитом-М» (Санкт-Петербург) за выход в «Финал четырёх». В заключительном матче сезона команда уступила сопернику: счёт составил 70:100.

Лидерами матча среди пермских баскетболистов стали Глеб Фирсов (14 очков + 7 подборов), Иван Егоров (13 очков + 2 подбора + 2 передачи) и Лев Свинин (12 очков + 6 подборов + 2 передачи).

«Парма-М» завершила регулярный сезон чемпионата Единой молодёжной лиги ВТБ на пятом месте в турнирной таблице.

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