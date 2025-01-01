Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми вновь пройдут «Библионочь» и «Библиосумерки» Город и край присоединятся к всероссийской просветительской акции в 14-й раз Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

26 апреля библиотеки Пермского края присоединятся к Всероссийской просветительской акции «Библионочь-2025» (6+). Ежегодное событие, ставшее традицией библиотечного сообщества России, пройдёт уже в 14-й раз и будет приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минкульте, в акции примут участие краевая библиотека им. Горького, Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачёва, Центральная библиотечная система Перми и библиотечные системы муниципалитетов Пермского края.

В городской библиотеке им. Пушкина 26 апреля пройдут мастер-классы, литературные квизы и викторины, интерактивные программы для взрослых и детей, экскурсия «Из истории культурной эвакуации в Молотов (Пермь)», презентация выставки макетов — копий военной техники из коллекций историка Андрея Маткина.

Для юных посетителей библиотеки будет работать площадка «Большие манёвры».

Историк моды и дизайнер Людмила Карнаухова в лекции расскажет об одежде в советском предвоенном и военном кино.

В творческой программе акции — вокально-литературный концерт «Письма с фронта», организованный студентами Пермского государственного института культуры, выступление народного ансамбля танца «Юность», спектакль пермского «Ретро-театра» «Василий Тёркин», ретро-площадка «Весна 45-го года» с участием «Клуба исторического танца», концертная программа ансамбля «Иваны».

В библиотеке им. Горького пройдут книжные презентации. Будет представлена книга Виталия Богомолова «Жизнь писателя в объективе» (12+): собрание фотографий из личного архива писателя и автобиографический очерк. Книга «Вечно в наших сердцах» (12+) посвящена 80-летию Победы.

Творческая встреча с Алексеем Ефимовым — лауреатом всероссийских конкурсов авторской и патриотической песни, автором-исполнителем — называется «Это всё моё, родное». Прозвучат авторские стихи и песни.

Мастер-класс «Аптечные порошки» проведёт музей «Аптекарский двор». Предлагается взвесить ингредиенты лекарства на ручных весах, подготовить порошок в ступе, расфасовать порошок в аптечные «капсулы» и почувствовать себя настоящим фармацевтом. Кроме того, состоится мастер-класс по восстановлению старых фотографий.

В преддверии «Библионочи» главная детская библиотека Прикамья — библиотека им. Кузьмина — проводит детские «Библиосумерки» (6+).

25 апреля с 18:00 до 21:00 в «Кузьминке» состоится фестиваль детского чтения. Тема года — «Добро побеждает зло». Главным событием станет интерактивная программа, которая, словно машина времени, перенесёт участников в эпоху Великой Отечественной войны. Ребята и их родители смогут примерить противогаз, узнать секрет солдатских портянок, освоить искусство перевязки, проявить смекалку, найти шпиона и передать секретное послание.

Пермский дом народного творчества «Губерния» представит «Солдатские сказки», запланированы выступления детских творческих коллективов и исполнителей, автограф-сессии с пермскими писателями, мастер-классы, экскурсии по книжным лабиринтам, большая семейная игротека от магазина настолок «Хитрый ёж», ярмарка книг от издательства «Лира-2», мастер-классы по кукловождению, доверительному общению родителя и ребёнка, изготовлению игрушек-антистресс и увлекательной робототехнике, мини-фаунарий: пернатые и пушистые питомцы, дрессированные собачки, историческая полоса препятствий. Завершится вечер бумажным салютом.

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