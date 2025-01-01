Дом Советов в Перми отремонтирует ООО «Вектор» Предстоит ремонт внутренних помещений Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

На портале госзакупок появилась информация о том, что пермское строительное предприятие — ООО «Вектор» — стало победителем аукциона на подряд по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов».

Речь идёт о здании по ул. Ленина, 51. При начальной цене в 48,4 млн руб. подрядчик взялся выполнить работы за 37,5 млн руб. В подряд входит внутренний ремонт и замена системы кондиционирования в отдельных помещениях здания.

Здание Дома Советов — памятник советского архитектурного модернизма. Оно было построено в 1973 году для размещения обкома КПСС, по проекту инженера Л.А. Ключниковой и группы архитекторов по главе с А.И. Пилихиным. Автор герба на фасаде здания — скульптор Константин Собакин.





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