Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В афише Пермской филармонии появился незапланированный симфонический концерт Концертный абонемент «Содружество муз» получил продолжение Поделиться Твитнуть

На сайте Пермской краевой филармонии появился анонс концерта (6+) оркестра Пермского театра оперы и балета под управлением заслуженного деятеля искусств России, народного артиста Республики Башкортостан Валерия Платонова. Солист — лауреат международных конкурсов пианист Станислав Корчагин.

Концерт не был заявлен в предварительных планах обоих учреждений и стал одним из событий, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В программе — произведения Дмитрия Шостаковича.

Творчество Дмитрия Дмитриевича Шостаковича без преувеличения можно назвать музыкальной летописью эпохи: весь ХХ век с его великими открытиями и потрясениями, прогрессом и катастрофами слышен в музыке его пятнадцати симфоний. Валерий Платонов выбрал для исполнения не популярную Седьмую (Ленинградскую) симфонию, а Восьмую — великую симфонию военных лет. Шостакович написал её за 40 дней в тяжелейший период войны, летом 1943-го. Власти ждали музыку оптимистическую, победную, а услышали монументальную партитуру, полную драматизма и скорби. В марте 1944 года Восьмую симфонию раскритиковали на пленуме Союза композиторов, а после знаменитого постановления Жданова в 1948 году симфония не исполнялась несколько лет. Впервые после перерыва она прозвучала в октябре 1956 года.

Восьмая симфония — это размышление композитора об ужасах войны. Каждая часть произведения глубоко трагична, и всё же в финале наступает лирическое просветление — будто после долгой, наполненной кошмарами ночи забрезжил рассвет.

Пианист Станислав Корчагин, обладатель бронзовой медали XVII Международного конкурса им. Чайковского (2023), исполнит солирующую партию в Концерте № 2 для фортепиано с оркестром, который Шостакович посвятил сыну Максиму. Первое исполнение концерта состоялось 10 мая 1957 года, в день 19-летия Максима. Он и стал первым пианистом-исполнителем концерта. В дальнейшем Максим Шостакович исполнял Второй концерт не только как пианист, но и как дирижёр, а солистом уже был его сын — Дмитрий Шостакович младший.

Кроме того, в оркестровой версии прозвучит единственное произведение Шостаковича, написанное для орга́на — пассакалия из оперы «Катерина Измайлова».

Вечер симфонической музыки состоится в Большом зале филармонии 29 апреля, начало в 19:00.





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