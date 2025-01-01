Алина Наумова В Прикамье снизился средний размер микрозайма Его объём составляет 9,46 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации НБКИ, в России снизился средний размер выданных микрозаймов. В Прикамье этот показатель в марте составил 9,46 тыс. руб.

НБКИ со ссылкой на микрофинансовые организации и кредитные потребительские организации отметило, что в марте 2025 года в стране средний размер микрозайма до 30 тыс. руб. составил 10,35 тыс. руб., снизившись на 0,4%. В феврале этого года показатель был на уровне 10,39 тыс. руб.





В Пермском крае уровень среднего размера микрозайма по объёму выданных средств в кредит в феврале 2025 года составил 9,55 тыс. руб., тогда как в марте этого же года уменьшился на 0,9% и стал 9,46 тыс. руб.





НБКИ отмечает, что Пермский край находится на последнем месте в топ-20 регионов по средним объёмам выданных займов в марте 2025 года. Например, на первом месте идёт Москва с показателем 12,01 тыс. руб., затем Санкт-Петербург 11,16 тыс. руб., Ханты-Мансийский АО и Новосибирская область 10,86 тыс. руб., Московская область 10,84 тыс. руб., Краснодарский край 10,55 тыс. руб., Челябинская область 10,49 тыс. руб., Самарская область 10,42 тыс. руб. и другие.





По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, данный показатель остаётся стабильным, это обусловлено мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.





«Прежде всего, речь идёт о введении макропруденциальных лимитов в части долговой нагрузки заёмщиков и снижении максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Следствием этого стало не только сокращение выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и ограничение его среднего размера для них», — подчеркнул Волков.

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