В Пермском крае за нарушение санитарных норм закрыли кафе «Loveаш» Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В результате совместной выездной инспекции, проведённой сотрудниками Северного территориального отдела Роспотребнадзора по Пермскому краю и прокуратурой Пермского края, в отношении индивидуального предпринимателя Мокрушина Ю.Э., осуществляющего деятельность в сфере общественного питания в павильоне «Loveаш» (Соликамск, ул. Северная, 46), выявлены нарушения.

Инспекторы Роспотребнадзора зафиксировали отсутствие централизованного водоснабжения и системы канализации, несоблюдение необходимых гигиенических условий для персонала, неправильное хранение продуктов питания, отсутствие соответствующей маркировки на оборудовании и инвентаре.

В связи с выявленными нарушениями, создающими опасность для жизни и здоровья населения, Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю был составлен протокол о временном приостановлении деятельности ИП Мокрушина Ю.Э. в павильоне «Loveаш».

Собранные материалы были переданы в судебные органы. Суд принял решение о применении административной приостановки деятельности на 15 суток.

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