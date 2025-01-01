Среди многодетных семей Перми распределят 415 участков земли под Усть-Качкой Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

22 мая в Перми состоится распределение 415 земельных участков среди многодетных семей. Эти участки, включённые в альтернативный список, находятся в п. Красный Восход под Усть-Качкой. Об этом сообщили в городской администрации.

Площадь каждого участка варьируется от 466 до 599 кв. м, и их разрешено использовать для садоводства. На этих землях разрешено возводить садовые дома, площадь застройки которых не должна превышать 30% от площади участка, а высота — не более трёх этажей. Ко всем участкам предусмотрена возможность подключения к основным коммунальным сетям, таким как электроснабжение и газоснабжение.

В 2023 году, благодаря инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в районе п. Красный Восход было выделено и передано в муниципальную собственность 34 га земли. Эта земля предназначена для последующего распределения между многодетными семьями, проживающими в Перми.

В жеребьёвке смогут принять участие семьи, подавшие заявление на получение участка из альтернативного списка. Подать заявление может любая семья, независимо от её номера в реестре. Заявления и необходимые документы принимаются с 28 апреля по 16 мая 2025 года в городском департаменте социальной политики (ул. Газеты "Звезда", 9).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.