В Прикамье на 15 суток закрыли павильоны сети «Бургер Бро» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Роспотребнадзора (РПН) и прокуратуры Пермского края проинспектировали деятельность ИП Шушакова Б.Г., который владеет сетью павильонов быстрого питания «Бургер Бро» в Соликамске.

Как рассказали в пресс-службе РПН, в ходе проверки были выявлены многочисленные отступления от санитарных норм, включая отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, а также санитарно-бытовых помещений. Не были созданы надлежащие условия для соблюдения личной гигиены персоналом. Нарушались условия хранения продуктов питания, ставящие под угрозу качество и безопасность реализуемой продукции, отсутствовала необходимая маркировка на оборудовании и инвентаре, не соблюдались правила хранения отходов.

Для предотвращения потенциальной угрозы здоровью населения специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю составили протокол о временном прекращении деятельности ИП Шушакова Б.Г. в павильонах «Бургер Бро» по адресам: ул. Молодёжная, 8а и ул. 20-летия Победы, 117а.

Соответствующие материалы были переданы в суд для вынесения решения об административном приостановлении деятельности. Суд поддержал позицию контролирующих органов и постановил приостановить работу указанных павильонов на 15 суток.





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