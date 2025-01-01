Пермская легкоатлетка завоевала призовое место на дистанции в Алматы Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

На престижном ежегодном забеге ALMATY HALF MARATHON 2025 пермская легкоатлетка Ольга Шибалина завоевала призовое место, сообщили в пресс-службе минспорта региона.

Уникальность этого соревнования заключается в расположении Алматы в зоне среднегорья, на высоте 893 м над уровнем моря, что создаёт повышенные требования к физической форме бегунов.

На дистанции в 21 км 97,5 м известная бегунья из Перми Ольга Шибалина заняла третье место в общем зачёте среди женщин и второе место в своей возрастной группе. Её время — 1 час 22 минуты 47 секунд.

Ольга Шибалина — опытная легкоатлетка, обладательница звания мастера спорта, серебряный призёр Кубка России, а также победитель и призёр множества международных пробегов и марафонов. Она также является тренером в школе бега «Раннерс-Пермь». Ольга — единственная представительница России, получившая возможность участвовать в Чемпионате мира по марафону среди ветеранов в Австралии в сентябре 2024 года. Там она тоже заняла третье место.

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