«Метафракс» произвёл миллионную тонну приллированного карбамида Поделиться Твитнуть

Первая миллионная тонна продукта получена 13 апреля сменой «Б» под руководством Сергея Дементьева.

По случаю этого события на центральном пульте управления (ЦПУ) комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ) собрались работники комплекса и руководство компании «Метафракс Кемикалс». Первым поздравил коллектив с получением юбилейной тонны заместитель управляющего директора по производству Виктор Майер.

«В декабре прошлого года мы поздравляли коллектив с выпуском 500-тысячной тонны аммиака, сегодня я рад поздравить всех с ещё одним достижением — первой миллионной тонной карбамида, — отметил Виктор Майер. — Несколько лет назад мы мудро поступили, приняв решение о строительстве комплекса АКМ. Сегодня все производства работают стабильно, коллектив здесь молодой, заряженный. Я желаю и дальше вам работать в таком же ритме».

Продолжил торжественную часть технический директор предприятия Андрей Еремеев.

«Миллион тонн карбамида говорит о том, что производство прошло становление, встало на рельсы и готово ритмично работать дальше. Это большая заслуга всего коллектива комплекса АКМ, поскольку все установки, а также производство метанола, с которым интегрирован комплекс, технологически взаимосвязаны между собой. Вы являетесь примером для других наших производственных коллективов. Подходы, которые вы применяете, умение критически оценивать ситуацию и принимать правильные решения — отличает коллектив АКМ. Поздравляю всех с миллионной тонной — это большая командная работа. Так держать!» — пожелал руководитель.

Директор завода АКМ Алексей Долганов также поблагодарил коллег за качественную и ответственную работу:

— Свой труд в получение первой миллионной тонны вложил каждый работник комплекса АКМ. Основная задача теперь — сохранить данный темп производства и умножать наши успехи.

Руководители вручили благодарности начальнику смены цеха карбамида Сергею Дементьеву, машинисту насосных установок Владимиру Сементину, аппаратчикам цеха карбамида Александру Попову и Данилу Косову, начальнику смены цеха аммиака Дмитрию Швецову, оператору дистанционного пульта управления Александру Шестакову, оператору котла Ильдару Хусаинову, аппаратчику цеха аммиака Евгению Кобелеву, аппаратчику цеха подготовки производства Виталию Рябкову, старшему аппаратчику ЦПП Сергею Ефименко и лаборантам Анне Лапиной и Ольге Мальцевой.





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