Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончалась последняя представительница рода Строгановых Елена Андреевна Строганова — баронесса де Людингаузен будет похоронена в Париже Поделиться Твитнуть

Фото: Пермское землячество

«20 апреля, в день Светлой Пасхи, не стало Елены Андреевны Строгановой», — сообщает пресс-служба Пермского землячества.

Елена Строганова — баронесса Элен де Людингаузен — была последней представительницей рода Строгановых. Несмотря на то что по рождению она была француженкой и большую часть жизни провела в Париже, она всегда помнила, что происходит из России, из Прикамья. «Мама мне часто повторяла: наша память — в русском языке и в православной вере», — сказала Елена Андреевна корреспонденту «Нового компаньона» во время Строгановской регаты в 2006 году.

Елена Андреевна Строганова родилась 20 августа 1942 года. Её мать — Ксения, дочь Софьи Васильчиковой, которая, в свою очередь, была дочерью Ольги Строгановой, а та приходилась внучкой Сергею Строганову, московскому генерал-губернатору. Отец Софьи Андреевны — барон Андрей де Людингаузен, потомок обрусевших немцев, живших в России в XVI веке.

Елена Строганова почти всю жизнь проработала в Доме моды Ива Сен-Лорана в должности директора. Она пришла к Сен-Лорану, когда ей было всего 25, а в 27-м уже занимала у него руководящий пост. Параллельно с работой занималась общественной деятельностью, благотворительностью, особенно интенсивно — после выхода на пенсию.

В 1992 году она создала Международный Строгановский благотворительный фонд. Его основная деятельность — реставрация архитектурных памятников в России, в первую очередь, объектов, когда-то принадлежавших Строгановым. Фонд принимал широкое участие в восстановлении Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, церквей и зданий в Сольвычегодске Архангельской области, памятников архитектуры в Пермском крае.

Много лет Елена Андреевна поддерживала тесную связь с Пермским землячеством в Москве. В 2010 году она стала лауреатом Строгановской премии в номинации «За достижения в политической и общественной жизни», в 2016 году была избрана почётным членом Пермского землячества.

Баронесса неоднократно посещала строгановские места Пермского края — Ильинское, Усолье, Орёл, Пыскор, а также исторические центры Прикамского севера — Соликамск, Чердынь, Ныроб. В 2006 году в Усолье она выступила инициатором и спонсором спортивно-развлекательной программы «Строгановская регата».

В 2018 году Первый канал выпустил большой документальный фильм «Строгановы: Елена последняя».

Как сообщили «Новому компаньону» представители Пермского землячества, Елена Андреевна Строганова — Элен де Людингаузен будет похоронена в семейном склепе на кладбище Пер-Лашез в Париже.

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