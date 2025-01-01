Каждый пятый должник в Пермском крае ограничен в праве выезда за границу В «стоп-листе» находятся 360 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУФССП по региону, каждый пятый житель Пермского края, числящийся в списках должников у судебных приставов, имеет ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

К началу апреля 2025 года общее число жителей региона с неоплаченными долгами, попавших в «стоп-лист», превысило 360 тыс. человек. Благодаря введению запрета на выезд из страны судебные приставы смогли взыскать около 760 млн руб. задолженности. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель за предыдущий год.

Эффективность данной меры принудительного исполнения подтверждается из года в год. Так, по результатам 2024 года благодаря запрету на выезд за границу было взыскано более 2 млрд 250 млн руб., что на 88% больше, чем в 2023-м.

В рамках информационной кампании «Оплати долги и путешествуй спокойно» Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю рекомендует гражданам, планирующим поездки за рубеж, заранее проверить наличие исполнительных производств и своевременно погасить задолженности.

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