Пермский ВК «Кама» занял четвёртое место в чемпионате В борьбе за третье место пермяки уступили «ЦСКА» Поделиться Твитнуть

Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

Пермский волейбольный клуб «Кама» завершил сезон-2024/25 на четвёртом месте в турнирной таблице Высшей лиги «А». В матче за третье место пермяки проиграли на выезде раменскому «ЦСКА» 12 и 13 апреля, а затем не смогли взять реванш на домашней площадке в напряжённом матче 19 апреля. По итогам четырёх партий встреча завершилась счётом 1:3 в пользу гостей.

«К сожалению, не получилось у нас продлить серию финальную за третье место. Парни старались, молодцы, бились. Но не хватает нам где-то самообладания, чтобы в решающие моменты сыграть и принять правильное решение», — прокомментировал после матча главный тренер пермяков Владимир Викулов.

Оценивая сезон, он отметил, что немного не хватило попасть в призовые места у «Камы». В целом игрой команды он доволен. А игра в рамках Кубка с командами Суперлиги также показала игрокам, к чему нужно стремиться. В следующем сезоне он надеется на более высокие позиции подопечных в чемпионате.

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