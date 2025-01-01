Пермский разработчик IT-систем для бизнеса увеличил прибыль в 2024 году на 38% Чистая прибыль составила 146 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское ООО «Брайт Софт» представило финансовый отчёт за прошлый год, согласно которому компания увеличила прибыль на 38,6%. Об этом со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

По итогам 2024 года чистая прибыль ООО составила 146,3 млн руб., годом ранее показатель сложился в сумме 105,5 млн руб. Выручка также показала положительную динамику — рост составил 41,9%. Доходы увеличились с 500,7 млн руб. в 2023 году до 710,8 млн руб. в 2024-м. Себестоимость продаж выросла с 390,5 млн до 555,9 млн руб.

ООО «Брайт Софт» зарегистрировано в 2019 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Основная доля (65%) принадлежат московскому АО «ДС Инвестментс», 35% — пермскому предпринимателю Алексею Мурашеву, который также возглавляет компанию. ООО занимается разработкой информационных систем для бизнеса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.