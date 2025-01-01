Оштрафованный за нарушение расписания автобусов перевозчик в Прикамье увеличил убытки Прибыль за прошлый год снизилась на 1,1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Принадлежащее властям автопредприятие «Индустрия транспорта Пермского края» (бывшее ПКГУП «Автовокзал») на 9,1% увеличило убытки по итогам 2024 года. По данным Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности, чистый убыток составил 161,6 млн руб. (148,1 млн годом ранее). Доход снизился на 1,1%, до 563,6 млн руб. (569,7 млн руб. в 2023 году).

Организация осуществляет перевозки общественным транспортом по городским маршрутам № 74 и 51 в Перми, а также по межмуниципальным маршрутам № 104, 106, 108, 148, 150, 175, 206 и 486.

В конце прошлого года «Интранс» был оштрафован на 4 млн руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по госконтракту на регулярные пассажирские перевозки по маршруту № 106 Пермь—Кондратово. Местные жители жаловались на переполненность автобусов и пропуск рейсов по расписанию.

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