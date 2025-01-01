Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на СВО Оно продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

Константин Долгановский

В ходе совещания в Кремле президент РФ Владимир Путин получил от главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова информацию о текущем положении дел в зоне спецоперации. По итогам доклада президент сообщил о прекращении огня с российской стороны.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18.00 до 00.00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия», — прозвучало в заявлении главы государства.

«Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру, — сказал Владимир Путин в беседе с Валерием Герасимовым. — При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирий и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий».

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