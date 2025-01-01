Пермская «Парма» вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ В Перми уверенно обыграна московская команда МБА-МАИ Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В пятницу, 19 апреля, в рамках этапа плей-ин Единой лиги ВТБ состоялась игра между пермской «Пармой» и столичной МБА-МАИ. Пермская команда продемонстрировала доминирующую игру, не оставив сопернику шансов. Преимущество хозяев площадки было очевидным в каждой из четырёх четвертей, что привело к уверенной победе со счётом 93:76.

Наиболее результативным игроком матча стал Гарретт Нэвелс, записавший на свой счёт 28 очков. Ройс Хэмм добавил 19 очков и сделал 4 подбора, Александр Захаров отметился 13 очками, 8 подборами и 3 передачами, а Стэнли Уиттакер набрал 10 очков, совершил 4 подбора и отдал 6 передач.

Благодаря этой победе «Парма» получила право участвовать в плей-офф Единой лиги ВТБ, где её соперником станет «Зенит».

Первые две игры четвертьфинальной серии пройдут в Санкт-Петербурге 22 и 24 апреля на площадке КСК «Арена». Обе встречи начнутся в 19:30 по местному времени.

Третий и, при необходимости, четвёртый матчи состоятся 27 и 29 апреля в Перми. Если потребуется пятый матч, он запланирован на 2 мая и вновь пройдёт на домашней арене «Зенита».

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