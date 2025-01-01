В пансионате нового онкоцентра Прикамья началась чистовая отделка Почти завершён монтаж железобетонного каркаса центрального корпуса Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Дмитрий Махонин поделился информацией о ходе строительства нового краевого онкологического центра в Камской долине Перми.

Он напомнил, что комплекс состоит из четырёх зданий: основного корпуса, стационарного блока, гостиницы для пациентов и корпуса ядерной медицины. Все они сейчас активно строятся.

Почти завершён монтаж железобетонного каркаса центрального корпуса. В будущих семиэтажных палатных блоках ведутся черновые отделочные работы. В пансионате на 160 мест уже начали чистовую отделку и скоро приступят к установке окон. На стройплощадке ежедневно работают более 400 рабочих и задействовано 35 единиц техники.

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Губернатор также опубликовал в своём тг-канале видеокадры со строительной площадки.

Центр будет оснащён современным оборудованием, включая шесть линейных ускорителей, систему брахитерапии и специализированный блок ядерной медицины. Для качественной диагностики будут установлены три компьютерных томографа, два аппарата МРТ и маммограф.

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Уникальность будущего онкоцентра заключается в возможности получения пациентами полного спектра лечения в одном месте. Сейчас такой уровень сервиса доступен только в двух федеральных центрах. В Пермском крае строится третье подобное учреждение в России. Планируется, что центр сможет принимать свыше 14 тыс. пациентов ежегодно.

Завершение строительства запланировано на 2026 год.

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