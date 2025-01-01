Власти Перми ищут перевозчика на автобусный маршрут №31 Контракт будет рассчитан на пять лет Поделиться Твитнуть

В Перми начались торги по определению компании, которая будет обслуживать автобусный маршрут №31 (Комсомольскую площадь — м/р Краснова — Липовая Гора). Договор заключается на пять лет. Власти ищут подрядчика, имеющего в парке автобусы малого класса. Максимальная цена контракта составляет 4,2 млн руб.

Автобусный маршрут №31 начал свою работу осенью 2024 года, придя на смену маршрутным такси №4т и 11т, которые ранее обслуживали это направление. До запуска маршрута №31 пассажирские перевозки осуществлялись на основании временного соглашения с транспортной компанией.

Итоги закупки подведут 24 апреля.

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