На ремонт ротонды в Райском саду Перми выделили 2,5 млн рублей Работы должны быть закончены до конца июля Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

В Перми объявлен конкурс на проведение ремонта ротонды и лестниц в саду им. Я. М. Свердлова (Райский сад) на ул. 1905 года. Приём заявок уже неачался, исполнителя должны определить 25 апреля.

Подрядчику предстоит заменить пол и окрасить колонны и купол ротонды, переложить лестницу и облицевать ступени гранитными плитами. Работы должны быть проведены с 26 мая по 31 июля 2025 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 2 557 064,15 руб.

Ротонда в Райском саду — достопримечательность Мотовилихи. Она была построена по образцу ротонды в парке Горького в 2010 году. Является композиционным центром Райского сада. Представляет собой круглое здание с восемью колоннами, украшенное лепниной и львами. Возле ротонды находится памятник собаке-спасателю породы чёрный ньюфаундленд и посвящён кинологу Я. А. Маркодсе.

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