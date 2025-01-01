В администрации Перми определили наиболее популярные маршруты «зайцев» И рассказали о тестировании системы подсчёта безбилетников Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Как сообщили изданию «Пятница» в администрации Перми, наибольшее количество безбилетных пассажиров за последние месяцы было обнаружено на автобусных маршрутах № 45 и 75 и трамвайном маршруте № 3.

В мэрии также отметили, что в настоящее время в городском транспорте проходит испытание системы для автоматического подсчёта пассажиров, не оплативших проезд.

Тестирование проводится на маршрутах, обслуживаемых МУП «Пермгорэлектротранс», включая автобусы № 3, 8, 10, 30, 16, 42, 43, 50, 62, 71, 81, а также все трамвайные линии. Делать окончательные выводы об эффективности системы ещё рано, отметили чиновники.

Открытое тестирование необходимо для синхронизации работы различных систем, предоставляющих информацию для отображения на информационных панелях. Это позволит оперативно выявлять и устранять ошибки, чтобы к моменту внедрения системы на маршрутах других перевозчиков она была полностью готова к работе. Планируется, что расширение системы на другие маршруты будет происходить постепенно, по мере заключения новых договоров с перевозчиками. Данные о «зайцах» планируется передавать контролёрам, что позволит им более эффективно планировать проверки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.