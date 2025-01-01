Инженер-наладчик оборудования в Перми может зарабатывать в месяц до 160 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию SuperJob, проведённому в апреле 2025 года, зарплата инженера-наладчика оборудования в Перми может достигать 160 тыс. руб. ежемесячно. Аналитики сервиса изучили как предложения компаний, так и ожидания кандидатов, специализирующихся на наладке оборудования в сфере производства товаров широкого потребления.

Начинающий специалист с неполным высшим образованием, уверенным владением САПР и знанием технической документации может рассчитывать в Перми на 40-50 тыс. руб.

Более опытные кандидаты с высшим техническим образованием, допуском по электробезопасности IV группы и знанием английского на уровне чтения технической литературы могут претендовать на 50-60 тыс. руб.

Зарплата от 60 до 85 тыс. руб. доступна специалистам с допуском по электробезопасности V группы и опытом работы от 2 лет. Некоторые работодатели могут требовать наличие водительских прав категории В и готовность к командировкам.

Наиболее квалифицированные инженеры-наладчики с опытом проведения шефмонтажных и пусконаладочных работ сложного оборудования и знанием английского языка на разговорном уровне могут зарабатывать 85-160 тыс. руб.

Типичный соискатель на эту должность — мужчина 47 лет с высшим образованием (81% случаев). Специалисты обычно работают на последнем месте около 8 лет, а 35% из них на момент публикации резюме не трудоустроены. Около 31% кандидатов готовы к переезду.

В обязанности инженера-наладчика входит монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт оборудования, обеспечение его бесперебойной работы, участие в проверках и испытаниях, проведение шефмонтажных и пусконаладочных работ, а также ведение необходимой документации.

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