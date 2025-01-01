В Гремячинске Пермского края на пожаре погиб местный житель Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что 18 апреля в 21.34 получили сообщение о пожаре на ул. Таёжной в Гремячинске.

К месту вызова были направлены 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

​По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение частного жилого дома. Площадь пожара составила 42 кв. м. Имеется один погибший.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

За 18 апреля на территории Пермского края ликвидировано 11 пожаров, из них: по 2 пожара на территориях Перми и Чусовского городского округа, по 1 пожару на территории Кунгурского, Октябрьского, Добрянского, Березниковского, Очёрского, Пермского и Краснокамского муниципальных образований. Один человек погиб, травмированных нет.

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