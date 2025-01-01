Прокуратура помогла жителям Прикамья вернуть долги по зарплатам Нарушения трудовых прав выявлены в одной из коммерческих организаций Кунгура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае прокуратура Кунгура, реагируя на жалобу, провела инспекцию соблюдения норм трудового права в одной из местных коммерческих организаций.

В ходе проверки выяснилось, что некоторые сотрудники работали там без надлежащего оформления трудовых отношений. Работодатель систематически допускал нарушения в сроках и процедуре выплаты заработной платы.

В результате прокурор направил в судебные органы иски о признании факта трудовых отношений, а также о взыскании с работодателя невыплаченной заработной платы и соответствующих компенсаций на общую сумму 185 тыс. руб.

Кунгурский городской суд Пермского края удовлетворил требования, выдвинутые надзорным органом, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

После того как решения суда вступят в законную силу, прокуратура проконтролирует их исполнение.

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