На строительстве контейнерных площадок в Прикамье подрядчик украл 2,6 млн рублей Он осуждён на три года колонии Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Чернушинский районный суд в Пермском крае признал директора коммерческой структуры виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с использованием служебного положения.

Следствие установило, что обвиняемый, реализуя три муниципальных контракта на возведение контейнерных площадок в округе, передавал заказчику ложные данные об объёме и цене произведённых работ, получая за них оплату.

Эти противоправные действия нанесли муниципальному бюджету урон в размере свыше 2,6 млн руб.

Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил виновного к трём годам заключения в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб., сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого в пользу Управления ЖКХ администрации Чернушинского муниципального округа сумму причинённого ущерба. Для гарантии удовлетворения иска на автомобиль Lexus RX300 был наложен арест.

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