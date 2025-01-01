Суд вернул в конкурсную массу обанкротившегося пермского банка 63 млн рублей Лицензия у Экопромбанка была аннулирована 18 августа 2014 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 2025 года с Агентства страхования вкладов (АСВ) в пользу пермского Экопромбанка взыскано 63,3 млн руб. Информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Суд отменил определение Арбитражного суда Пермского края от 12 августа 2024 года и частично удовлетворил жалобу кредитора банка Грищенко А.В. Признаны незаконными действия конкурсного управляющего банком по осуществлению выплат в адрес ООО «ППК «Реал» в размере 63 329 163 руб. Взысканные средства будут направлены в конкурсную массу обанкротившегося банка.

Напомним, лицензия у Экопромбанка была аннулирована 18 августа 2014 года, после чего банк был объявлен банкротом. На момент отзыва лицензии долговые обязательства банка составляли свыше 6,3 млрд руб.

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