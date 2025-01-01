Спрос на строительство домов «под ключ» в Перми вырос на 18% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми фиксируется традиционный весенний подъём активности в строительной и ремонтной сфере. По информации «Авито Услуги», в марте наблюдался рост интереса к строительным услугам на 27% по сравнению с предыдущим месяцем.

Наиболее заметный скачок спроса зафиксирован в сегменте фундаментных и бетонных работ, где показатель увеличился на 68%. Весна оптимальна для закладки основания зданий, поскольку отпадает необходимость в прогреве грунта, а бетонные конструкции демонстрируют повышенную прочность за счёт стабильности влажности.

Также отмечен значительный рост востребованности кладочных работ. В марте 2025 года спрос на данный вид услуг вырос на 33%, что обусловлено благоприятными температурными условиями для укладки материалов и возможностью достижения высокого качества.

В связи с началом дачного сезона жители Перми проявляют повышенный интерес к отделочным работам на загородных участках. Спрос на отделку деревянных домов и бань, а также на возведение гаражей, бань и веранд увеличился на 57% и 16% соответственно.

Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению заказов на дома «под ключ». В марте 2025 года спрос на строительство таких объектов вырос на 18%, что свидетельствует о стремлении многих жителей переехать за город в летний период, начав строительство весной, чтобы успеть возвести дом и завершить отделку за несколько месяцев.

После зимнего периода пермяки активно занимаются обновлением фасадов своих домов. В марте 2025 года спрос на фасадные работы вырос на 38% по сравнению с февралём.

В дополнение к этому, весной возрос интерес к кровельным работам, где спрос увеличился на 112%.

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